РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. К 2022 году в подмосковном Подольске построят и введут в эксплуатацию семь общеобразовательных школ, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В ближайшие три года в округе (в Подольске - ред.) построят и введут в эксплуатацию семь общеобразовательных школ. В том числе, в 2021 году – на 1 100 мест учреждения на Флотском проезде, 9, Бородинский бульвар, 9, Армейский проезд, 5. К этому же сроку планируют сделать реконструкцию со строительством пристройки к школе №13 на улице Бородинская, 20», – говорится в сообщении.

Общеобразовательную школу на 825 мест в микрорайоне Климовск на улице Революции, 2, планируют открыть в III четверти 2019-2020 учебного года. Школу на 1 100 мест в микрорайоне Климовск на улице Победы, 3В введут в эксплуатацию к 2022 году, пристройку на 200 мест к школе №29 имени Забродина» на улице Парковая, 16 – в 2021 году.