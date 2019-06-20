РИАМО – 20 июн. Россиян больше всего волнуют вопросы повышения уровня жизни, вопросы работы с отходами, проблемы здравоохранения и ЖКХ, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг.

«В ходе текущей работы понятно, что людей волнует. Это уровень жизни, уровень доходов, здравоохранение, работа с отходами, с мусором, ЖКХ», - сказал Путин.

Он отметил, что работа чиновников на сегодняшний день строится в рамках национальных проектов, которые позволят поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, создать новые рабочие места и повысить благосостояние граждан.

В четверг проходит 17-я по счету прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. В ходе прямой линии глава государства ответит на волнующие граждан вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. В прошлом году прямая линия с Владимиром Путиным продлилась почти 4,5 часа.