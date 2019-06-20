РИАМО - 20 июн. Мособлдума в четверг приняла в третьем чтении изменения в законопроект «Кодекс Московской области об административных правонарушениях», который наделяет новыми полномочиями инспекторов административно-пассажирской инспекции, передает корреспондент РИАМО.

«Министерством разработан законопроект, в котором предлагается наделить ГКУ Московской области «Административно-пассажирская инспекция», которая находится в ведомственном подчинении министерства, дополнительными полномочиями по составлению протоколов для пресечения нарушений, когда водитель отвлекается от управления транспортным средством, взымая плату с пассажира и в том случае, когда водитель приводит к действию механизм для закрывания дверей в транспортном средстве», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он отметил, что на данный момент пресечение правонарушений и обеспечение безопасности пассажиров становится одной из самых приоритетных задач в сфере транспортных перевозок.

«Основной работой является контроль за безбилетным проездом и правомерным использованием документов для проезда», – добавил Гержик.

Он уточнил, что по сведениям сотрудников, отвечающие за безопасность дорожного движения, причины 45% ДТП от общего количества дорожных аварий с участием автобусов на территории Подмосковье, связаны с отвлечением водителя от управления транспортным средством.

«Также, когда мы подвели итоги работы, то увидели по мониторингу пассажиропотока, что много случаев – 126, когда либо водитель, либо пассажиры препятствовали открыванию дверей», – заявил Гержик.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, проект закона разработан в связи с необходимостью своевременного выявления и пресечения правонарушений при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортном в Подмосковье.