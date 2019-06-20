РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 20 июн. В конце июня в подмосковном Красногорске откроется новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) имени советского хоккеиста Владимира Петрова, на его базе также будет создана хоккейная «Академия имени Владимира Петрова», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

ФОК построили по госпрограмме «Спорт Подмосковья». Комплекс в Красногорске включает главную и тренировочную ледовые арены, раздевалки, помещения для сушки формы, сауны, тренерские и массажный кабинет, а в зоне ОФП создана уникальная тренировочная площадка с бросковой зоной. Кроме того, на территории комплекса имеется спортивный зал для игровых видов спорта, где можно заниматься баскетболом и волейболом.

«На базе нового ФОКа будет создана хоккейная «Академия имени Владимира Петрова». В академии будут трудиться 15 профессиональных хоккейных тренеров, у каждого из которых будет свой помощник. Дети 2007-2010 годов рождения и юниоры будут заниматься бесплатно при условии прохождения отбора, а с 2020 года планируется открытие коммерческих групп для детей младших возрастов: 2011-2015 годов рождения», – говорится в сообщении.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, ФОК имени Петрова является уникальным спортивным кластером, который может стать одним из центров подмосковного и российского хоккея.

«Здесь будет не просто секция, а крупная хоккейная академия с большим штатом специалистов в своих областях. Лучшие из пришедших сюда вырастут в профессиональных игроков и будут выступать за ведущие российские и мировые клубы. <…> В этом не приходится сомневаться, поскольку Подмосковье славится огромным количеством звезд, начинавших свой хоккейный путь именно здесь», – сказал Терюшков.

Он также добавил, что в новом комплексе будут не только готовить профессиональных спортсменов, но там также смогут заниматься спортом жители Красногорска.

«Появление таких крупных современных спортивных объектов является одной из приоритетных задач в нашей работе», – заключил министр.

Оздоровительный комплекс получил свое имя в честь легендарного советского хоккеиста, двукратного олимпийского чемпиона и 9-кратного чемпиона мира Владимира Петрова.