РИАМО – 20 июн. Стартовала 17-я по счету специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным», передает в четверг корреспондент РИАМО.

Прямую линию транслируют в эфире телеканалов Первый, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Глава государства будет отвечать на интересующие граждан вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» – ежегодная специальная программа. В прошлом году она продлилась почти 4,5 часа.