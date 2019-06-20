РИАМО – 20 июн. Злоумышленник вынес ювелирные изделия и ценности из квартиры на улице Грина на юго-западе столицы, ущерб составил около 3 миллионов рублей, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию поступило сообщение от неработающей москвички. Женщина рассказала, что в ее квартиру, расположенную на улице Грина, проник неизвестный.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный, путем подбора ключей к замку входной двери, проник в квартиру по указанному адресу, совершил кражу 22 тысяч рублей и ювелирных изделий, скрылся», – сказал собеседник агентства.

Он дополнил, что материальный ущерб составил около 3 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, заключил представитель пресс-службы.