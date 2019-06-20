РИАМО - 20 июн. Двое пострадавших в дорожной аварии на трассе М-4 «Дон» в Ленинском районе остаются в больнице, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

На 24-м километре трассы М-4 «Дон» в Ленинском районе Подмосковье вечером 19 июня произошло столкновение двух транспортных средств, в результате чего пострадали семь человек. Детей среди пострадавших нет.

«Пострадавшие в результате ДТП на трассе М-4 были доставлены в Видновскую районную клиническую больницу. Один после осмотра врачами от госпитализации отказался, двое остаются в больнице. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное, проводится лечение», – сказал собеседник агентства.