РИАМО - 20 июн. В подмосковном Реутове в ходе городского конкурса выберут подрядчика, который обустроит каток с искусственным льдом в парке «Фабричный пруд», сообщается на сайте RosTender.info.

«Муниципальное учреждение «Молодежный культурно-досуговый центр» проводит конкурс по выбору подрядчика для проведения строительных работ. На эти цели выделено 16 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Предложения от участников тендера принимаются до 5 июля, а 12 июля конкурсная комиссия объявит победителя. Объект должен быть сдан в эксплуатацию не позднее 15 ноября текущего года.

Согласно конкурсной документации, пропускная способность ледовой площадки во время массового катания должна быть не менее 75 человек в смену. Помимо устройства катка, подрядчику будет необходимо обустроить раздевалки и теплицы. Вместе с тем на территории парка «Фабричный пруд» установят оборудование для заточки и сушки коньков.

Масштабное благоустройство парка «Фабричный пруд» проводится в 2016 года. Ранее заброшенная территория стала любимым местом отдыха горожан.