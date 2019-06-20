РИАМО - 20 июн. В Западном административном округе все жители пятиэтажного дома на проспекте Вернадского, 75 оформили документы по переселению в новостройки в рамках реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«Переселение жильцов пятиэтажки на проспекте Вернадского, дом 75 началось 7 апреля 2019 года, когда сотрудники департамента городского имущества вручили семьям письма с предложениями равнозначных квартир», – отмечается в материале.

Новые дома расположены в том же районе по адресу: проспект Вернадского, дом 61, корпус 3 и дом 69.

«На сегодняшний день 161 семья, проживавшая в пятиэтажном доме на Вернадского, дом 75, выбрала квартиры в новых домах, расположенных в 70 метрах от старого дома. Все жильцы заключили с департаментом городского имущества договоры на квартиры в новостройках и уже переехали в них», – заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

При переселении 10 семей воспользовались своим правом на докупку площадей, отметил он.

Гаман добавил, что после того, как городом будет принято решение о выводе пятиэтажки из эксплуатации, будет обеспечен ее снос.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.

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