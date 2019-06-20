РИАМО – 20 июн. Полицейские задержали подозреваемого в краже мобильных телефонов в столичном районе Щукино, злоумышленник похитил свыше 190 устройств из салона сотовой связи, сообщается на сайте МВД России.

В полицию обратился администратор организации с заявлением о том, что из офиса обслуживания и продаж одного из операторов сотовой связи, расположенного на улице Маршала Бирюзова, похищены мобильные телефоны.

«Следователем Отдела МВД России по району Щукино города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. Установлено, что злоумышленник проник в помещение, подобрав ключ к замку и отключив сигнализацию. Похитив более 190 мобильных телефонов, он скрылся», – говорится в сообщении.

Сумма причиненного ущерба составила около 4,3 миллиона рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили, что подозреваемый выехал за пределы столицы. Спустя 5 дней 28-летний мужчина был задержан в городе Санкт-Петербурге», – добавляется в сообщении.

Часть похищенного обнаружена сотрудниками полиции на одном из радиорынков столицы, остальные гаджеты найдены и изъяты у гражданина, которому злоумышленник успел их сбыть.

«В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – резюмировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.