РИАМО - 20 июн. Фермер из Московской области Мария Кандырина примет участие в прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил РИАМО в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

«Мария Кандырина – владелица подмосковной сыроварни «Ворона и Лисица». Совсем недавно – в середине текущего месяца – сыры этого хозяйства взяли золото и серебро на международном салоне сыра и молочных продуктов во французском городе Тур», – сказал Разин.

В ходе разговора с президентом страны Мария планирует задать волнующий ее вопрос.

«Мария будет единственным представителем от сыроделия страны на прямой линии. Она хотела бы задать вопрос, касающийся организации экспорта фермерских сыров, так как после прошедшего в Туре сырного салона получила несколько предложений от профессиональных участников рынка о поставке сыров в Бельгию и Францию», – уточнил Разин.

Министр выразил надежду, что вопрос Кандыриной прозвучит на прямой линии и пожелал ей дальнейших успехов в работе.

В четверг пройдет 17-я по счету прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. В ходе прямой линии глава государства отвечает на волнующие граждан вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. В прошлом году прямая линия продлилась почти 4,5 часа.

Началась прямая линия с Владимиром Путиным>>