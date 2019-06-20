РИАМО - 20 июн. Чердак загорелся в пятиэтажном доме на улице Шухова в Южном округе Москвы, на месте работают пожарные расчеты, сообщается в Twitter-аккаунте столичного ГУ МЧС РФ.

«На улице Шухова, дом 5 произошло возгорание на чердаке пятиэтажного жилого дома на площади 50 квадратных метров. Незамедлительно прибывшие подразделения приступили к ликвидации пожара», – говорится в сообщении.

К настоящему моменту сведений о пострадавших в результате ЧП не поступало.