РИАМО - 20 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт запуску нового участка Сокольнической линии метрополитена от станции «Филатов луг» до «Коммунарки», передает в четверг корреспондент РИАМО.

«С праздником, с пуском новой ветки в Коммунарку. Июнь у нас стал месяцем метро. В прошлом году мы запустили огромную ветку Солнцевского направления. Буквально две недели тому назад запустили метро в Некрасовку. Сегодня запускаем очень важный проект - метро до Коммунарки. Уже больше полумиллиона человек живет в новой Москве. Часть живет постоянно, часть приезжает на дачу, часть приезжает сюда на работу. Но это огромный город. Он активно, бурно развивается», - сказал Собянин.

Столичный градоначальник также поблагодарил строителей подземки и вручил им награды.

В свою очередь, первый заместитель руководителя департамента строительства города Москвы Петр Аксенов рассказал журналистам, что на станции «Коммунарка» впервые совместили два тоннеля.

«Если говорить о станции «Коммунарка», то здесь впервые применено совмещение двух тоннелей. Здесь под станцией, где мы будем принимать пассажиров, находится еще будущая станция «Коммунарка» (Коммунарской линии – ред.), она в бетоне вся выполнена, остается оснастить инженерными коммуникациями, когда будет построена целиком вся линия от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки», - сказал Аксенов.

Открытие станций «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» на «красной» ветке метро серьезно улучшит транспортную ситуацию и обслуживание жителей Троицкого и Новомосковского округов столицы, которые смогут экономить на поездках до часа в день.

После открытия нового участка на 14% снизится нагрузка на станцию «Саларьево», на 22% – на станции «Теплый Стан» и «Рассказовка», на 15% – на «Бунинскую аллею».

Новый участок метро «Саларьево» — «Коммунарка»: «красная» линия выросла еще на 4 станции>>