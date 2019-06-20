РИАМО – 20 июн. Безработного мужчину забили до смерти на улице Дубнинская на севере столицы, сообщил РИАМО в четверг источник в правоохранительных органанх.

Ранее в службу «02» поступила телефонограмма о доставлении к ним с адреса: улица Дубнинская, дом 69, корпус 1 неработающего мужчину, который был госпитализирован в реанимацию.

«Позднее потерпевший скончался», – заявил собеседник агентства.

В свою очередь сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве рассказал, что в квартире по месту жительства умершего был задержан мужчина 1978 года рождения, неработающий, который изобличен в совершении преступления.

«Установлено, что по адресу: улица Дубнинская, дом 71, корпус 2 он в ссоре, руками и ногами нанес потерпевшему многочисленные телесные повреждения и скрылся», – дополнил собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».