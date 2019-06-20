РИАМО - 20 июн. Депутаты Московской областной думы в четверг приняли в трех чтениях законопроект, устанавливающий случаи, при которых не требуется получения разрешения на строительство и реконструкцию автомобильных дорог на территории Московской области, передает корреспондент РИАМО.

Согласно документу, к таким случаям относятся дороги V категории, протяженностью не более 25 метров, для движения транспортных средств от какого-либо земельного участка и до примыкания к другой автомобильной дороге общего пользования, на землях и земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, без получения разрешения на строительство.

«Подготовлен проект закона «О внесении изменений в закон Московской области «Об установлении случаев, при которых не требуется получения разрешения на строительство на территории Московской области». Он разработан нашим министерством по итогам рабочей встречи с представителями бизнеса, которая произошла 28 апреля 2018 года», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, проект закона позволит ускорить оформление автомобильных дорог к объектам дорожного сервиса, а также обеспечить безопасное дорожное движение в виде съездов и выездов к дорогам федерального, регионального, межмуниципального и местного значения.

Принятый законопроект не потребует дополнительных расходов из бюджета Московской области. Также он не содержит положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.