РИАМО – 20 июн. Сотрудники АО «Воскресенские минеральные удобрения» примут участие в VII Московском областном форуме «Я - гражданин Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

В 2019 году мероприятие пройдет на территории Волоколамского городского округа. Участниками молодежного форума станут свыше 10 тысяч человек.

«В отличие от предыдущих лет, когда ребята проживали в палаточных лагерях, теперь участников форума разместят в специальных жилых модулях, оборудованных кроватями, розетками, шкафчиками для одежды и освещением. При этом каждому участнику мероприятия выдадут индивидуальную электронную карту, которая в будущем, благодаря единой информационной системе, должна объединить всю активную молодежь Московской области», - отмечается в материале.

В этом году в рамках форума организуют пять смен, посвященных разным темам: «Творчество», «Волонтеры», «Молодые парламентарии», «Предпринимательство», «Профессиональное образование». Каждая смена будет включать семь образовательных направлений: «СтандАрт», «Бизнес будущего», DIGITAL, «Комфортная среда», «Гражданское общество», «#Яволонтер, «Сила воли». Перед гостями форума выступят несколько десятков экспертов, среди которых музыканты, режиссеры, актеры, журналисты, спортсмены, политики, депутаты и художники.

«В ходе пятой смены на форуме пройдет выставка инновационных и производственных достижений Подмосковья, на которой у гостей мероприятия будет возможность ознакомиться в том числе с продукцией АО «Воскресенские минеральные удобрения», - подчеркивается в сообщении.

Также в рамках пятой смены состоится день открытых дверей Московской области. Его участниками станут сотрудники отдела профессиональной подготовки и развития персонала химкомбината, которые расскажут об условиях трудоустройства на «ВМУ» и предоставляемых молодым специалистам мерах поддержки.

«Форум станет центром культурного и творческого развития молодежи всего региона, отличной площадкой для самореализации и обмена опытом. Молодежь химкомбината активная и амбициозная, поэтому участие в таком форуме позволит активу завода расширить кругозор, проявить свои творческие способности, обрести новые знакомства, изучить тренды региональной экономики и социальной жизни», – отметила заместитель генерального директора по персоналу АО «ВМУ» Юлия Смирнова.