РИАМО - 20 июн. На сегодняшний день в Московской области открыто примерно 600 сезонных кафе различных форм – террасы, шатры, зонтики, по сравнению с прошлым годом цифра выросла почти на 100 единиц, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

«Это обусловлено тем, что формат летнего кафе становится все более популярным, так как для посетителей – это возможность приятно отдохнуть на свежем воздухе, а для владельцев предприятий – дополнительная реклама и увеличение дохода за счет увеличения числа посадочных мест при относительно небольших затратах», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

На сегодняшний день наибольшее количество таких заведений открылось в Подольске, Серпухове, Одинцове и Сергиевом Посаде.

К примеру, ресторанный комплекс «Загородный Очаг», расположенный в черте города Одинцово в лесополосе, предлагает своим гостям широкий спектр услуг, рассчитанный на любой достаток. Гости ресторана смогут отдохнуть на летней площадке с деревянными домиками, рассчитанной на 100 посадочных мест.

Для жителей городского округа Серпухов этим летом начали свою работу около 30 летних веранд, кафе и сезонных ресторанов. Несколько дней назад в историческом центре Серпухова открылся новый объект общественного питания – «Китчен маркет», на втором этаже которого расположился гриль ресторан с залом на 70 посадочных мест и большая летняя веранда, где дополнительно создано еще 60 посадочных мест.

В Сергиево-Посадском городском округе за счет открытия летних кафе зона посадки для гостей и жителей района увеличилась на 700 мест. В Солнечногорске на открытом воздухе можно перекусить как в непосредственной близости от федеральной трассы М-10, так и в более тихих уголках.

«Областные предприниматели подготовили для гостей летнее меню с традиционными холодными летними супами (окрошка, свекольник), домашними лимонадами, салатами, блюдами на гриле и легкими десертами», – резюмировал Посаженников.

В прошлом году в Подмосковье упростили процедуру открытия летних кафе. Так, если земля муниципальная, нужен только договор на аренду и согласование с Роспотребнадзором. Если же земля частная – достаточно просто уведомить Роспотребнадзор.

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