РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. В подмосковном Подольске заложили первый камень в строительство второй очереди контейнерного терминала на железной дороге на Нефетебазовском проезде, говорится в сообщении пресс-службы Мининвеста региона.

«АО «Подольское предприятие промышленного железнодорожного транспорта» (АО «Подольское ППЖТ») приступило к строительству второй очереди контейнерного терминала, расположенного на Нефтебазовском проезде муниципалитета. В ходе торжественной церемонии заложен первый камень в возведение административно-офисного здания. Кроме того, планируется создание нового контрольно-пропускного пункта, организация ограждения по всему периметру терминала, оборудование склада временного хранения и ремонт железнодорожных путей, предназначенных для погрузочно-разгрузочных работ», - говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, реализация проекта осуществляется в рамках заключенного инвестиционного соглашения, компании предоставлено в долгосрочную аренду два земельных участка общей площадью 3,49 гектара без проведения торгов.

«Ввод дополнительных мощностей терминала позволит перераспределить контейнерный грузопоток из Москвы на терминалы области, а также снизить нагрузку с сети автомобильных дорог Подмосковья. В результате будет увеличен объем акцизных грузов, перевозимых в контейнерах, и реализован проект контрейлерных грузов. В Подольске будет создано дополнительно 50 новых рабочих мест, а после выхода предприятия на полную мощность – 100», – сказал Хромов.

Зампред отметил, что инвестиции в модернизацию контейнерного терминала составили около 168 миллионов рублей. Планируется, что запуск терминала второй очереди увеличит оборот предприятия на 15-20%.