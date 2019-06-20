РИАМО – 20 июн. Завершился первый этап олимпиады «Современный московский учитель», ее главная цель – поддержать педагогов, которые в своей работе активно используют информационные технологии, во второй тур прошли 280 человек, он стартует 21 июня, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Олимпиада началась 15 апреля. В первом онлайн-туре поучаствовали 2730 учителей. За 40 минут им нужно было ответить на 16 вопросов о работе современных информационных систем, «Московской электронной школе» («МЭШ»), мобильных устройствах, облачных сервисах и многом другом.

«Во второй тур, который будет проходить с 21 по 25 июня, прошли 280 человек. Им предстоит выполнить тематические задания и написать эссе на тему «Наука, IT, образование», – говорится в сообщении.

Финал начнется 29 августа, завершится 1 сентября.

«Участникам нужно будет создать сценарий урока для «МЭШ». Победителей объявят вовремя Московского международного форума «Город образования – 2019», – добавляется в сообщении.

Олимпиада «Современный московский учитель» проходит во второй раз. В прошлом году в ней участвовали больше двух тысяч педагогов.

«Победителями и лауреатами стали 11 человек. В качестве приза они получили поездку в Штутгарт (Германия), где посетили современные высокотехнологичные предприятия», – разъясняется в сообщении.

Школьному образованию в столице уделяется особое внимание.

Например, в 2016 году был создан проект «Московская электронная школа».

«Он объединил традиционные методики и современные цифровые технологии. Вместо тяжелых бумажных учебников ученики могут использовать электронные, вместо досок в классах начали устанавливать интерактивные панели. Журнал и дневник теперь доступны онлайн», – резюмируется в сообщении.