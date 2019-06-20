РИАМО – 20 июн. Портал «Окно в город» будет транслировать московский выпускной, праздничный вечер в парке Горького стартует в 20:00, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента информационных технологий.

«Портал «Окно в город» проведет прямую трансляцию московского выпускного, который пройдет 20-21 июня в парке Горького. В этом году отметить окончание школы соберутся более 22,5 тысяч выпускников из 338 школ. Сопровождать их будут более четырех тысяч учителей и родителей», – отмечается в сообщении.

Праздничный вечер, посвященный окончанию школы, начнется в четверг в 20:00 и продлится до 06:00 21 июня.

«Трансляция на портале «Окно в город» стартует за три часа до официального начала праздника и завершится вместе с ним», – уточняется в сообщении.

Праздничная трансляция из парка Горького поможет москвичам и гостям столицы приобщиться к главному школьному празднику.

«Также у нее есть и практический смысл: городские камеры помогут выпускникам и родителям оценить загруженность площадки, а автомобилистам следить за ситуацией на Крымском валу», – заявил начальник отдела городского видеонаблюдения департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Головин.

В поле зрения городских камер попадут центральный вход и подъезды к нему со стороны Крымского вала, а также локации внутри парка.

«Городские события регулярно транслируются на портале «Окно в город», разработанном департаментом информационных технологий города Москвы», – уточняется в сообщении.

Все желающие могли посмотреть, как проходили новогодние гуляния, Парад Победы, «Круг света», масленица, велопарады и другие мероприятия.