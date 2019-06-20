РИАМО - 20 июн. Мособлдума в четверг приняла в третьем чтении изменения в законопроект «О старостах сельских населенных пунктов Московской области», который предполагает устанавливать для старост специальные знаки отличия и различия, передает корреспондент РИАМО.

«Проект закона был одобрен на заседании Московской областной думы 11 апреля. Проектом закона предоставляется право органам местного самоуправления устанавливать для старост сельских населенных пунктов специальные нагрудные знаки и знаки различия. <…> Предлагается доработанный проект закона принять за основу, если не будет поправок, то в целом», – сказал председатель комитета по местному самоуправлению Александр Наумов.

Он добавил, что координация деятельности органов местного самоуправления по созданию и внедрению соответствующих знаков отличия и знаков различия для сельских старост будет осуществляться геральдической комиссией региона в соответствии с законом «О символике в Московской области и муниципальных образованиях Подмосковья».

Как уточняется в пояснительном материале к законопроекту, проект закона Московской области разработан в целях создания условий для возрождения традиции особой визуальной идентификации и поощрения сельских старост, существовавшей в период с 1861 по 1917 годы.

В Российской империи правовые предписания в отношении сельских старост предусматривали специальные должностные знаки сельских старост, а также виды их поощрения (похвальный лист или кафтан – ред.).

В связи с воссозданием в регионе института сельских старост проектом закона предлагается установить право органов местного самоуправления муниципальных образований устанавливать для старост соответствующих сельских населенных пунктов специальные знаки отличия и знаки различия.

Принятый законопроект не потребует дополнительных расходов из бюджета Московской области. Также он не содержит положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.