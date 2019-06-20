РИАМО - 20 июн. Столичные власти выдали разрешение на реконструкцию здания центрального павильона проката на территории парка культуры и отдыха имени Горького в центре Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Объект возведут на улице Крымский вал, дом 9, строение 38 (ЦАО, Якиманка). Срок действия разрешения на строительство – до января 2020 года. Реконструкцию проведут за счет городского бюджета. Застройщиком выступает ГАУК Москвы «Центральный парк культуры и отдыха имени Горького», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В ходе реконструкции здание модернизируют, у объекта улучшатся объемно-планировочные решения. В обновленном павильоне разместятся пункт проката, кафе с доготовочным цехом, помещения персонала, вспомогательные и технические помещения, а также терраса.

На прилегающей территории устроят проезды, тротуары и отмостки, появятся пешеходные дорожки из грунтового покрытия с гранитным отсевом, заменят бортовой камень, разобьют газоны, установят скамейки и урны.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. К проверкам центрального павильона проката в парке Горького будут привлекаться специалисты Центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые проведут весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил Антосенко.