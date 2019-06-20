РИАМО – 20 июн. Все 46 павильонов «Здоровая Москва» приступили к работе в городских парках, здесь получить консультации специалистов, пройти медицинские тесты и записаться на прием в поликлинику, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В столице заработали все 46 павильонов «Здоровая Москва», в которых горожане могут получить консультации врачей и пройти медицинские тесты. Павильоны принимают пациентов с 08:00 до 22:00 без перерывов и выходных», – говорится в сообщении.

Выездной формат проверки здоровья интересен москвичам.

«За время работы павильонов «Здоровая Москва» летний тест здоровья уже прошли более 19 тысяч жителей столицы. Все обследования занимают не более часа, причем пройти их можно бесплатно в любом павильоне независимо от того, к какой городской поликлинике прикреплен пациент. Если посетитель не прикреплен, он сможет сделать это прямо в павильоне «Здоровая Москва», – разъяснил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Во всех павильонах есть современное оборудование. Все результаты обследований сразу вносятся в электронную медицинскую карту пациента.

«Они будут доступны врачу и в поликлинике. Если пациенту потребуется дополнительное обследование, то прямо на месте он сможет записаться на прием к узкопрофильному специалисту в поликлинику. Кстати, некоторые из них – офтальмологи, оториноларингологи и аллергологи – работают и в павильонах (по отдельному расписанию). А еще можно получить консультации педиатров», – подчеркивается на сайте.

Кроме того, в выходные и праздники рядом с павильонами по особому графику работают мобильные флюорографы.

Парковые зоны, где есть павильоны «Здоровая Москва»:

Перовский парк;

парк у прудов «Радуга»;

зона отдыха «Мещерское»;

зона отдыха «Площадь Юности»;

сквер имени Полетаева;

сквер у станции метро «Люблино»;

парк имени 850-летия Москвы;

парк «Печатники»;

парк «Сокольники»;

Таганский парк;

Измайловский парк (два павильона «Здоровая Москва»);

ландшафтный парк «Митино»;

Гончаровский парк;

Лианозовский парк;

музей-заповедник «Коломенское»;

сквер по Олонецкому проезду;

парк Северного речного вокзала;

парк на Ангарской улице;

парк «Ходынское поле»;

парк 50-летия Октября;

сквер «Школьный»;

парк «Садовники»;

музей-заповедник «Царицыно»;

сквер на бульваре Генерала Карбышева;

сквер «Отрадное»;

парк «Красногвардейские пруды»;

сквер около храма Живоначальной Троицы;

парк «Северное Тушино»;

парк «Братеевская пойма»;

парк «Кузьминки»;

парк «Фестивальный»;

парк «Фили»;

парк Олимпийской деревни;

парк усадьбы Михалково;

парк «Южное Бутово»;

Братеевский каскадный парк;

ВДНХ;

парк Победы на Поклонной горе;

Лефортовский парк;

парк «Надежда»;

парк Горького;

парк искусств «Музеон»;

ландшафтный заказник «Теплый Стан»;

территория возле Дворца пионеров на Воробьевых горах;

сквер у метро Чертановская (открыт 19 июня).

«Помимо этого, до 30 июня во всех центрах госуслуг «Мои документы» можно измерить артериальное давление и получить консультации врачей. Специалисты ждут горожан ежедневно с 08:00 до 20:00», – резюмируется в сообщении.

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