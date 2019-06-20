РИАМО – 20 июн. В Москве обнаружили значок дворника конца XIX века, его нашли во время раскопок в районе Серебрянической набережной, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Такие значки крепились на фуражках дворников до 1917 года. Хотя такие значки были распространены в Москве, их редко удается обнаружить при раскопках.

«Значки начали выпускать в городе с 1879 года. Дворники носили их на своих фуражках вплоть до революции 1917 года. Уникальный предмет сохранился лишь частично. На его фрагменте можно увидеть надпись: «ДВОРНИКЪ №4 д. Нилов». Сейчас археологи занимаются ее расшифровкой», – уточнил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

По словам главы Мосгорнаследия, на берегу реки Яузы также нашли уникальную старинную столовую посуду: стеклянный стакан и оловянную тарелку европейского производства.

«Посуда, изготовленная в странах Европы, в те времена считалась предметом роскоши. Товары из-за границы были очень ценными, поскольку их было трудно приобрести в России», – дополняется в сообщении.

Оловянная тарелка украшена клеймом «Коронованная роза» с изображением короны, розы и букв RG. Это геральдическая эмблема рода Тюдоров – королевской династии Англии XV–XVII веков.

«Такое клеймо на оловянных изделиях было в Великобритании знаком высокого качества сплава. Его также стали использовать и немецкие мастера. Археологи предполагают, что найденную тарелку могли привезти из Германии. В то время подделки английской посуды с клеймом «Коронованная роза» были более распространены, чем оригиналы. Находку датируют концом XVIII – началом XIX века», – подчеркивается в сообщении.

Стакан из прозрачного стекла украшен гравированным орнаментом.

«Он сохранился лишь в виде многочисленных фрагментов, но нашим реставраторам удалось собрать его. Специалисты считают, что его изготовили также в Европе в начале XVIII века», – пояснил Емельянов.

Сейчас артефакты находятся в археологической мастерской, где их изучают эксперты. После реставрации они будут переданы в фонды столичных музеев.

Берега устья Яузы раньше были застроены мельницами, красильнями, банями, пивоварнями, фабриками и мануфактурами.

«Эта местность была плотно заселена, в XVIII веке здесь жили беглые крестьяне и каторжники, преступники – так называемые лихие люди. Среди артефактов, найденных на Серебрянической набережной, – нательные кресты, перстни, кольца, серьги, пряжки из медных сплавов и литейные формочки», – перечисляется в материале.

Помимо этого, археологи нашли пломбы красильных фабрик и российские монеты XV – начала XX века, шведскую монету 1601 года и счетный жетон. Счетные жетоны изготавливались в Нюрнберге купцами для взаиморасчетов, в России их использовали как украшения.

«Специалисты считают, что предметы, относящиеся к разным историческим периодам, оказались в прибрежной зоне в таком большом количестве не случайно. Дело в том, что часть современной Серебрянической набережной занимала свалка. Все нечистоты стекали в воду, и люди, жившие у реки, стали болеть лихорадкой. В 1797 году вышел императорский указ, согласно которому мельницы, бани и красильни разобрали, фабрики и мануфактуры перевели в другие места, а низины и свалку засыпали землей, которую собирали в других частях города», – разъясняется в сообщении.

Грунт в разное время привозили сюда и для того, чтобы укрепить берега Яузы. После расчистки местности прибрежные участки были отданы жителям города в вечное пользование, но с обязательным условием – разбить там сады.

Серебряническая набережная находится в Таганском районе на правом берегу реки Яузы между Яузской улицей и Земляным Валом. Свое имя она получила по названию казенной слободы XVII века Старые Серебряники, располагавшейся неподалеку. В этом месте жили мастера денежного серебряного двора.

Во время строительства, благоустройства и перекладки коммуникаций в Москве периодически находят предметы, имеющие историческую ценность или хранящие память о жизни города и прошлых поколений москвичей. Подобные работы контролируют археологи.

«Они следят, чтобы найденные объекты не были повреждены. Специалисты изучают их состояние и определяют ценность, после чего принимают решение, как их сохранить и представить в музее», – говорится в сообщении.

Недавно специалисты обнаружили револьвер XIX века и милицейскую кокарду на Долгоруковской улице. А ранее здесь же был найден клад из 97 серебряных и медных монет времен правления Николая II.

«Общая сумма находки – 35 рублей 50,5 копейки. На берегу реки Яузы в районе Южное Медведково археологи нашли часть декора фасада главного дома дворянской усадьбы, фрагменты рельефных печных изразцов, а также осколки глиняной и стеклянной посуды. До 1689 года усадьбой владел фаворит царевны Софьи Алексеевны князь Василий Голицын, а следующим ее хозяином стал дядя царя Петра I Федор Нарышкин», – резюмируется на сайте.

За последние восемь лет московские археологи нашли больше 30 тысяч артефактов. Только на Биржевой площади специалисты собрали около 500 предметов. Самые ранние из них датируются XII веком.