РИАМО - 20 июн. На дорогах общего пользования в Москве началось тестирование беспилотных автомобилей, первые пять машин испытываются в условиях реального движения, еще порядка 20 ждут разрешения, пишет в четверг газета «Известия».

По информации издания, «Яндекс» начал тестирование беспилотных автомобилей на базе Toyota Prius. На нынешнем этапе в автомобилях сидят водители, которые при возникновении нестандартной ситуации готовы взять управление машиной на себя.

«В рамках текущей процедуры можно подключать машины к тестированию только после прохождения сертификации, а это существенно замедляет процесс их вывода на дороги», – отметил представитель «Яндекса».

При этом сертификация, по его словам, включает только оценку технического состояния машины и, по сути, дублирует проверки, которые проходит любой серийный автомобиль перед выходом на дороги под управлением человека.

По словам представителя НТИ «Автонет» (курирует рабочую группу по развитию беспилотных авто) Ярослава Федосеева, основные места в столице, где будут обкатываться беспилотники – это МКАД, ТТК, Кутузовский и Ленинский проспекты. Также такие авто появятся во дворах спальных районов Бутово и Митино и на некоторых улицах в центре города.

Согласно постановлению федерального правительства, разрешается проведение эксперимента, в рамках которого беспилотники могут передвигаться в потоке машин на дорогах общего пользования. Эксперимент продлится до 1 марта 2022 года. Заявлено шесть участников, всего на дороги РФ они планируют вывести порядка 150 автономных машин, 100 из них – от «Яндекса».

Представитель«Автонета» напомнил, что правительство намерено расширить территорию для испытания беспилотных автомобилей: к Москве и Татарстану решено добавить Санкт-Петербург, Московскую, Владимирскую, Нижегородскую, Ленинградскую и Самарскую области, а также Чувашию и Краснодарский край. Трассы М-7 «Волга» и М-4 «Дон» получат статус транзитных для доставки беспилотников до мест тестирования.