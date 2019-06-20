РИАМО - 20 июн. На дорогах общего пользования в Москве началось тестирование беспилотных автомобилей, первые пять машин испытываются в условиях реального движения, еще порядка 20 ждут разрешения, пишет в четверг газета «Известия».
По информации издания, «Яндекс» начал тестирование беспилотных автомобилей на базе Toyota Prius. На нынешнем этапе в автомобилях сидят водители, которые при возникновении нестандартной ситуации готовы взять управление машиной на себя.
«В рамках текущей процедуры можно подключать машины к тестированию только после прохождения сертификации, а это существенно замедляет процесс их вывода на дороги», – отметил представитель «Яндекса».
При этом сертификация, по его словам, включает только оценку технического состояния машины и, по сути, дублирует проверки, которые проходит любой серийный автомобиль перед выходом на дороги под управлением человека.
По словам представителя НТИ «Автонет» (курирует рабочую группу по развитию беспилотных авто) Ярослава Федосеева, основные места в столице, где будут обкатываться беспилотники – это МКАД, ТТК, Кутузовский и Ленинский проспекты. Также такие авто появятся во дворах спальных районов Бутово и Митино и на некоторых улицах в центре города.
Согласно постановлению федерального правительства, разрешается проведение эксперимента, в рамках которого беспилотники могут передвигаться в потоке машин на дорогах общего пользования. Эксперимент продлится до 1 марта 2022 года. Заявлено шесть участников, всего на дороги РФ они планируют вывести порядка 150 автономных машин, 100 из них – от «Яндекса».
Представитель«Автонета» напомнил, что правительство намерено расширить территорию для испытания беспилотных автомобилей: к Москве и Татарстану решено добавить Санкт-Петербург, Московскую, Владимирскую, Нижегородскую, Ленинградскую и Самарскую области, а также Чувашию и Краснодарский край. Трассы М-7 «Волга» и М-4 «Дон» получат статус транзитных для доставки беспилотников до мест тестирования.
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Вы из тех, кто даже в булочную ездит на такси! Вы передвигаетесь по городу исключительно на личном авто или каршеринге. И предпочтете два часа простоять в пробке, чем толкаться в общественном транспорте. К тому же, в пробке можно столько всего успеть сделать! На вашем смартфоне, скорее всего, несколько приложений такси, и вы знаете, какое выгоднее вызывать. Пусть вы опаздываете на работу, зато с комфортом. Вы не дышите спертым воздухом вагона метро или автобуса, можете перемещаться по городу налегке и позволить себе обувь на шпильке. Чтобы не слишком часто попадать в дорожный коллапс, вы успели выучить пути объезда и просто стараетесь избегать часа пик, когда карта «Яндес.Пробок» полностью красная.
Электробус, велосипед, самокат – вот ваш любимый транспорт. Вы никуда не торопитесь, хоть и живете в столице. Вы давно практикуете раздельный сбор мусора, ездите на самокате и знаете все точки Московского велопроката. Вам достаточно пары хлопковых футболок на лето, а вопросы экологии волнуют вас больше, чем опоздание на работу. Вы не используете пластиковые пакеты и радовались больше всех, когда в столице появились электробусы, которые не портят городской воздух, хоть и едут медленнее обычных автобусов и останавливаются на полпути. Вы также с удовольствием катаетесь на МЦК и новых электричках, где есть кондиционер и удобные держатели для велосипедов, и с нетерпением ждете открытия МЦД.
Возможно, вы из тех счастливчиков, которые живут в центре и в основном перемещаются на автобусах и троллейбусах. Ведь до работы, учебы или парка вам – рукой подать. Либо вы живете в спальном районе и очень редко выбираетесь в центр. Вы – баловень судьбы, которому не нужно париться в душном вагоне метро в час пик и стоять на платформе в ожидании электрички. Ваше любимое приложение – «Московский транспорт», а приложением для такси вы пользуетесь только тогда, когда нужно ехать в аэропорт. А если вы возвращаетесь домой поздно, то с удовольствием прокатитесь на ночном автобусе. Вы очень обрадовались «выделенкам» и отмене турникетов и стали еще реже спускаться в метро. Тем более, в последнее время метро стоит гораздо чаще, чем троллейбусы.
Вы – неисправимый романтик и немного консерватор. Это про вас советский хит «Последняя электричка». Действительно, в рельсовом транспорте – своя романтика, которая вдохновила многих, среди которых Венедикт Ерофеев, воспевший горьковские электрички, и Михаил Булгаков, прославивший московский трамвай. Вы строите свои маршруты так, чтобы проехать на трамвае, а возможно, живете в одном из старых районов Москвы, где сохранился это вид транспорта. Вы в восторге от новых «Витязей», но не прочь потрястись на старом трамвайчике, которые еще ходят на «Чистых прудах» и «Бауманской». Конечно, иногда вы спускаетесь в метро или вызываете такси, но лишь в случае крайней необходимости. А если едете за город, то предпочтете электричку, где можно почитать книгу, послушать бродячих музыкантов или просто посмотреть в окно. Вы уверены, что теснота в вагоне в дачный сезон лучше, чем многочасовые пробки, поэтому у вас всегда куплен абонемент «Большая Москва». Еще вы что-то слышали про МЦД, хотя и не очень любите все новое.
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