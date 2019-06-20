РИАМО – 20 июн. В России с 2020 года планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности, пишет в четверг «Парламентская газета».

Основная нагрузка ляжет на собственников квартир с первого по четвертый этаж, заявил член комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких. Депутат напомнил, что новый норматив, учитывающий этажность, должны были внедрить с 2016 года.

«Тогда мы подготовили обращение к председателю правительства о том, чтобы отменить эти нормативы, передать этот вопрос в компетенцию субъектов или хотя бы перенести срок их введения», – заявил Гладких.

По его словам, Минстрой настоял на переносе сроков на 2020 год.

Парламентарий считает, что исправить ситуацию могла бы передача полномочий по вводу нового норматива регионам. Тогда субъекты смогут сами решать, насколько целесообразно в их условиях вводить такой порядок расчета оплаты отопления.