РИАМО – 20 июн. Платформы Московских центральных диаметров «Текстильщики» и «Тушино» соединят со станциями метро теплыми переходами, кроме того, планируется оборудовать теневые навесы, которые защитят пассажиров от непогоды, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Остановочные пункты «Текстильщики» и «Тушино», которые войдут в состав Московских центральных диаметров (МЦД), соединят крытыми переходами с ближайшими к ним станциями метро. Эти платформы расположены на маршруте МЦД-2 Нахабино – Подольск. Первые два диаметра, МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2, планируют открыть в конце 2019 – начале 2020 года», – говорится в сообщении.

Переходы, обустроенные по принципу «сухие ноги», появятся между платформой «Текстильщики» и одноименной станцией метро, а также между платформой «Тушино» и станцией «Тушинская».

«Здесь построят навесы, которые защитят пассажиров от ветра и осадков. Работы проводят специалисты ОАО «РЖД», – дополняется в материале.

Строительство комфортных переходов без выхода на улицу – это часть интеграции нового наземного метро в общую транспортную систему Москвы и области.

«Даже если на улице будет ненастная погода, горожане смогут сделать пересадку, пройдя всю дорогу под навесом. Благодаря таким теплым контурам, которые связывают разные станции, поездки в городском транспорте становятся более комфортными для пассажиров», – пояснил начальник управления развития рельсовых видов транспорта департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Андрей Акимов.

Помимо этого, в рамках работ по запуску МЦД остановочный пункт «Текстильщики» благоустроят.

«Здесь отремонтируют ограждения, кассы и фасад входного вестибюля. На железнодорожной станции появятся новые урны и лавочки, колонна для экстренных вызовов и информационные табло, с помощью которых горожане смогут узнать время прибытия поезда», – перечисляется на сайте.

Платформу «Тушино» также планируется привести в порядок: здесь установят колонны экстренного вызова и информационные табло, отремонтируют фасад вестибюля.

На других станциях Московских центральных диаметров тоже появятся крытые переходы, например, между станцией метро «Славянский бульвар» и одноименной платформой МЦД. Кроме того, с железнодорожными направлениями интегрируют Московское центральное кольцо (МЦК). Пересадочные пункты уже появились на станциях «Окружная», «Новохохловская», «Ленинградская» и «Карачарово».

Всего на МЦД-2 Нахабино – Подольск будет 38 станций, с 15 из них можно будет попасть на станции метро, МЦК и платформы радиальных направлений железной дороги.

«На первых двух диаметрах станут курсировать новые поезда «Иволга». В них будет поддерживаться комфортный микроклимат и работать система обеззараживания воздуха. В «Иволгах» есть крепления для велосипедов, точки доступа к Wi-Fi. В каждом вагоне предусмотрено по 16 USB-розеток для зарядки гаджетов. Узнать маршрут следования, название ближайшей станции или платформы можно будет на бегущих строках в салоне», – подчеркивается в материале.

Московские центральные диаметры свяжут разрозненные направления МЖД. Также появятся удобные пересадки на станции метро и МЦК, которых раньше у пассажиров пригородных электричек не было. Благодаря МЦД пассажиры смогут пересечь столицу за 40 минут.

«Работать диаметры будут так же, как и метро, – с 05:30 до 01:00. Интервалы движения составов не будут превышать пяти-шести минут в часы пик. Оплатить проезд можно будет картой «Тройка», которая действует в метро, на МЦК, в наземном транспорте, электричках и аэроэкспрессах, а также с помощью банковской карты или смартфона», – говорится в сообщении.

На площади Киевского Вокзала работает демонстрационный павильон, посвященный Московским центральным диаметрам.

«Он открыт для посетителей ежедневно с 09:00 до 21:00. В павильоне установлены интерактивные панели, с помощью которых можно построить оптимальные маршруты движения по городу после запуска диаметров», – заключается в материале.

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