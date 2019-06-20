РИАМО – 20 июн. Основателю группы компаний «Ваш финансовый попечитель» и входящего в нее агрохолдинга «Русское молоко» Василию Бойко-Великому предъявили обвинение в хищении 500 тысяч долларов, по словам защитника, бизнесмен вину не признает, сообщает ТАСС.

«Он (Бойко-Великий – ред.) задержан. Предъявлено обвинение в хищении 500 тысяч долларов в 2014 году со счета господина Шеина в банке «Кредит Экспресс», – сказал агентству адвокат бизнесмена Алексей Аверьянов.

Он дополнил, что Бойко-Великий вину не признает. Защитник пояснил, что между предпринимателем и Владимиром Шеиным существовал договор займа.

«Займ был погашен, о чем есть нотариальные расписки», – подчеркнул Аверьянов.

Он отметил, что это уголовное дело к компаниям Бойко никакого отношения не имеет.

«Мой подзащитный считает это дело заказным, уголовное преследование расценивает как давление на него за гражданскую и патриотическую позицию», – рассказал адвокат.

Он пояснил, что следствие ведет Главное следственное управление СК РФ.

«Планируется, что следователь будет в четверг (20 июня – ред.) ходатайствовать об аресте бизнесмена», – уточнил Аверьянов.

По его словам, группы компаний «Ваш финансовый попечитель» и входящий в нее агрохолдинг «Русское молоко», принадлежащие Бойко-Великому, не имеют отношения к делу о хищении 500 тысяч долларов, в котором его обвиняют.

«Что касается компаний холдинга «Вашъ финансовый попечитель» и агрохолдинга «Русское молоко», то они продолжают работать в обычном режиме. Это уголовное дело к компаниям Бойко никакого отношения не имеет», – уверен адвокат.

Ранее в отношении Бойко-Великого уже расследовалось дело о хищении на 347 миллионов рублей. Следственный комитет РФ обвинял его в том, что он и 10 его подельников незаконно завладели правом собственности на земельные доли 298 бывших членов и работников реорганизованных совхозов Рузского района (ныне Рузский городской округ – ред.) Московской области.

Тогда следствие утверждало, что Бойко-Великий с марта по август 2003 года, являясь председателем совета директоров и соучредителем ОАО «Вашъ финансовый попечитель» и ОАО «Русское молоко», а также генеральным директором и соучредителем ЗАО «Вашъ финансовый попечитель», решил обманным путем незаконно приобрести право собственности на земельные доли бывших членов и работников социальной сферы реорганизованных совхозов Рузского городского округа и их наследников.

«В результате потерпевшими были признаны 298 человек. Уголовное дело было передано в суд, но вскоре оно было прекращено, среди причин указывалось «за истечением сроков давности», – резюмируется в материале.