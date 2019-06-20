РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. В микрорайоне Климовск Подольска в ФСК «Заречье» на Гривно организовали групповые и индивидуальные занятия для льготных категорий граждан по региональной программе «Добрый час», сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Современный физкультурно-спортивный комплекс открыт в часы областной программы бесплатно для льготных категорий граждан в микрорайоне Климовск на Спортивном проезде, 4. В спортивном зале занимаются как в группах, так и самостоятельно. Созданы группы по занятию cидячей гимнастикой, скандинавской ходьбой, йогой, которые можно посещать по понедельникам, средам с 8:00 до 9:00, вторникам и четвергам – с 12:00 до 13:00, в пятницу – с 12:00 до 13:00», – говорится в сообщении.

Cамостоятельные занятия настольным теннисом в спортивном зале доступны во вторник и четверг с 12:00 до 13:00, на беговой дорожке и спортивных площадках – ежедневно с 8:00 до 23:00.

Созданная по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева социальная программа «Добрый час» уже несколько лет помогает членам социально незащищенных семей, людям с ограничениями здоровья, воспитанникам детских домов и пенсионерам заниматься различными видами спорта бесплатно в муниципальных спортивных комплексах (залах, стадионах, бассейнах, на катках и так далее).