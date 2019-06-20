РИАМО - 20 июн. В Москве и Подмосковье на этих выходных при кратковременных дождях ожидаются грозы, максимальная температура воздуха достигнет 25-30 градусов тепла, сообщил РИАМО в четверг главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«С завтрашнего дня потихонечку будет какое-то натекание кучевых облаков. В выходные уже скажется влияние холодного фронта, поэтому локальные кратковременные дожди, гроза и постепенное понижение температуры. В субботу не больше 26-28 градусов в Москве, в Подмосковье плюс 25-30 градусов», – сказал Тишковец.

Синоптик отметил, что в воскресенье также ожидаются небольшие дожди, температура воздуха днем в Москве поднимется до 24-26 градусов тепла, а в Подмосковье до плюс 23-28 градусов.

«Температура будет понижаться, но все равно это тепло для июня. А основательное похолодание мы ожидаем на следующей неделе до 20-23 градусов», – подчеркнул Тишковец.