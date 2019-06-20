РИАМО – 20 июн. В России могут ввести штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам, ожидается, что платной станет Центральная кольцевая автомобильная дорога в Московском регионе, строительство которой началось в 2014 году, пишет «Парламентская газета».
«Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это», – отмечается в сообщении.
Соответствующие изменения в отдельные законодательные акты РФ, включая Административный и Бюджетный кодексы, в четверг намерен рассмотреть президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства под председательством главы комитета Госдумы по государственному строительству Павла Крашенинникова.
«Для того, чтобы штрафовать водителей, считают в кабмине, необходимо использовать систему free-flow – свободный поток. Эта система сделает передвижение по платной дороге свободнее», – добавляется в статье.
Создание первой в РФ системы «Свободный поток» запланировано в ходе реализации проекта единой системы взимания платы на Центральной кольцевой автомобильной дороге.
Тем не менее пока законодательство не позволяет начать внедрение новой системы, которая постоплатна по своей сути.
«В кабмине указали, что при разработке изменений в законодательство учитывался имеющийся опыт администрирования платных автомобильных дорог, платных участков автодорог, в том числе опыт администрирования взыскания платы в счет возмещения вреда, причиненного автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн», – уточняется в сообщении.
В настоящий момент организация проезда через платные автодороги предусматривает обязательную остановку машины на пункте взимания платы, а строительство и содержание таких пунктов недешево и компенсируется за счет повышенного тарифа за проезд.
«Надо сначала выработать механизм, предотвращающий бесплатный проезд – подчеркнули в правительстве, дополнив, что в качестве такового может быть избран хорошо зарекомендовавший себя в столице состав административного правонарушения за вовремя не оплаченную парковку», - добавляется в статье.
Собранные суммы штрафов в полном объеме предлагается зачислять в бюджеты регионов.
Сегодня в России плата за проезд взимается на участках дорог федерального и регионального значения общей протяженностью более 1,3 тысячи километров.
Платные дороги действуют в 13 регионах, в том числе в Подмосковье.
Планируется, что платной будет ЦКАД в Московском регионе, строительство которой началось в 2014 году, а также строящийся северный дублер Кутузовского проспекта.
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Вы из тех, кто даже в булочную ездит на такси! Вы передвигаетесь по городу исключительно на личном авто или каршеринге. И предпочтете два часа простоять в пробке, чем толкаться в общественном транспорте. К тому же, в пробке можно столько всего успеть сделать! На вашем смартфоне, скорее всего, несколько приложений такси, и вы знаете, какое выгоднее вызывать. Пусть вы опаздываете на работу, зато с комфортом. Вы не дышите спертым воздухом вагона метро или автобуса, можете перемещаться по городу налегке и позволить себе обувь на шпильке. Чтобы не слишком часто попадать в дорожный коллапс, вы успели выучить пути объезда и просто стараетесь избегать часа пик, когда карта «Яндес.Пробок» полностью красная.
Электробус, велосипед, самокат – вот ваш любимый транспорт. Вы никуда не торопитесь, хоть и живете в столице. Вы давно практикуете раздельный сбор мусора, ездите на самокате и знаете все точки Московского велопроката. Вам достаточно пары хлопковых футболок на лето, а вопросы экологии волнуют вас больше, чем опоздание на работу. Вы не используете пластиковые пакеты и радовались больше всех, когда в столице появились электробусы, которые не портят городской воздух, хоть и едут медленнее обычных автобусов и останавливаются на полпути. Вы также с удовольствием катаетесь на МЦК и новых электричках, где есть кондиционер и удобные держатели для велосипедов, и с нетерпением ждете открытия МЦД.
Возможно, вы из тех счастливчиков, которые живут в центре и в основном перемещаются на автобусах и троллейбусах. Ведь до работы, учебы или парка вам – рукой подать. Либо вы живете в спальном районе и очень редко выбираетесь в центр. Вы – баловень судьбы, которому не нужно париться в душном вагоне метро в час пик и стоять на платформе в ожидании электрички. Ваше любимое приложение – «Московский транспорт», а приложением для такси вы пользуетесь только тогда, когда нужно ехать в аэропорт. А если вы возвращаетесь домой поздно, то с удовольствием прокатитесь на ночном автобусе. Вы очень обрадовались «выделенкам» и отмене турникетов и стали еще реже спускаться в метро. Тем более, в последнее время метро стоит гораздо чаще, чем троллейбусы.
Вы – неисправимый романтик и немного консерватор. Это про вас советский хит «Последняя электричка». Действительно, в рельсовом транспорте – своя романтика, которая вдохновила многих, среди которых Венедикт Ерофеев, воспевший горьковские электрички, и Михаил Булгаков, прославивший московский трамвай. Вы строите свои маршруты так, чтобы проехать на трамвае, а возможно, живете в одном из старых районов Москвы, где сохранился это вид транспорта. Вы в восторге от новых «Витязей», но не прочь потрястись на старом трамвайчике, которые еще ходят на «Чистых прудах» и «Бауманской». Конечно, иногда вы спускаетесь в метро или вызываете такси, но лишь в случае крайней необходимости. А если едете за город, то предпочтете электричку, где можно почитать книгу, послушать бродячих музыкантов или просто посмотреть в окно. Вы уверены, что теснота в вагоне в дачный сезон лучше, чем многочасовые пробки, поэтому у вас всегда куплен абонемент «Большая Москва». Еще вы что-то слышали про МЦД, хотя и не очень любите все новое.
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