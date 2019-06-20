РИАМО – 20 июн. В России могут ввести штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам, ожидается, что платной станет Центральная кольцевая автомобильная дорога в Московском регионе, строительство которой началось в 2014 году, пишет «Парламентская газета».

«Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это», – отмечается в сообщении.

Соответствующие изменения в отдельные законодательные акты РФ, включая Административный и Бюджетный кодексы, в четверг намерен рассмотреть президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства под председательством главы комитета Госдумы по государственному строительству Павла Крашенинникова.

«Для того, чтобы штрафовать водителей, считают в кабмине, необходимо использовать систему free-flow – свободный поток. Эта система сделает передвижение по платной дороге свободнее», – добавляется в статье.

Создание первой в РФ системы «Свободный поток» запланировано в ходе реализации проекта единой системы взимания платы на Центральной кольцевой автомобильной дороге.

Тем не менее пока законодательство не позволяет начать внедрение новой системы, которая постоплатна по своей сути.

«В кабмине указали, что при разработке изменений в законодательство учитывался имеющийся опыт администрирования платных автомобильных дорог, платных участков автодорог, в том числе опыт администрирования взыскания платы в счет возмещения вреда, причиненного автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн», – уточняется в сообщении.

В настоящий момент организация проезда через платные автодороги предусматривает обязательную остановку машины на пункте взимания платы, а строительство и содержание таких пунктов недешево и компенсируется за счет повышенного тарифа за проезд.

«Надо сначала выработать механизм, предотвращающий бесплатный проезд – подчеркнули в правительстве, дополнив, что в качестве такового может быть избран хорошо зарекомендовавший себя в столице состав административного правонарушения за вовремя не оплаченную парковку», - добавляется в статье.

Собранные суммы штрафов в полном объеме предлагается зачислять в бюджеты регионов.

Сегодня в России плата за проезд взимается на участках дорог федерального и регионального значения общей протяженностью более 1,3 тысячи километров.

Платные дороги действуют в 13 регионах, в том числе в Подмосковье.

Планируется, что платной будет ЦКАД в Московском регионе, строительство которой началось в 2014 году, а также строящийся северный дублер Кутузовского проспекта.