РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 июн. В подмосковном Подольске реорганизуют несколько школ и детских садов с 1 сентября, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Реорганизация школ и детских садов проходит в Подольске. В соответствии с постановлениями администрации городского округа Подольск, с 1 сентября 2019 года школа №14 присоединят к школе №9; к школе №19 присоединят вечернюю (сменную) общеобразовательную школу №1; к Сынковской школе присоединят прогимназию поселка Романцево и детский сад №6 «Колобок»; к школе №16 присоединят детский сад №34 «Надежда», – говорится в сообщении.

Реорганизация также коснется детского сада №4 «Рябинушка», к нему присоединят детский сад №47; а к детсаду №42 «Чебурашка» – детсад комбинированного вида №14; к детсаду №22 – детский сад присмотра и оздоровления №7 и детский сад комбинированного вида №17; к детсаду №16 «Ладушки» – детсад №36 «Рябинка».