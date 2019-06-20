РИАМО – 20 июн. Температура в столице стремится к новым рекордам, ожидается, что в четверг столбики термометров преодолеют 30-градусную отметку, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Москва, даешь температурный рекорд!? Сегодня в столице столбики термометров будут штурмовать 30-градусную высоту», – написал Тишковец в Instagram.

Синоптик подчеркнул, что так жарко в этот день было 63 года назад.

В Москве и Подмосковье в четверг ожидается сухая и жаркая погода, температура воздуха днем поднимется до плюс 30 градусов.

Синоптики отметили, что в такие дни повышается риск обострений и ухудшения самочувствия у лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Плохо переносят такую погоду люди с эндокринной патологией (сахарный диабет, болезни щитовидной железы, диабетические ангиопатии, ожирение) и с периферическими нарушениями кровообращения.