РИАМО – 20 июн. Гостей уличного фестиваля «Москва – Париж – Москва» ждут мастер-классы по изобразительному искусству, беседы с реконструкторами, показ исторических костюмов и спектакли, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Три новые площадки открылись в рамках фестиваля 19 июня, всего площадок стало десять.

«Две находятся на Страстном бульваре, по три – на Тверском и Чистопрудном, по одной – на Сретенском и Покровском. Посетителей ждут 509 мастер-классов по изобразительному искусству, специально для которых установили 225 мольбертов», – говорится в сообщении.

Кроме того, для посетителей подготовили интерактивную театрализованную программу. Реконструкторы воссоздали в центре города атмосферу Парижа конца XIX века.

На Тверском бульваре (возле дома №2), Страстном, Сретенском и Чистопрудном (возле дома №2) бульварах расположились игровые станции.

«Деревянные помосты со стилизованными под старину фонарями находятся по соседству с шале анимации. На площадках актеры Театра исторических реконструкций беседуют с посетителями, рассказывают об эпохе модерна и картинах импрессионистов и приглашают всех, позируют для художников и приглашают всех желающих попозировать художникам», – подчеркивается в материале.

Гости могут попробовать себя в роли художника начала прошлого столетия и заняться живописью на открытом воздухе. Формат пленэра приобрел популярность у москвичей еще на фестивале «Времена и эпохи».

На игровых станциях, расположенных на Тверском, Чистопрудном и Сретенском бульварах, три коллектива Театра исторических реконструкций разыграют мини-спектакли. Действие постановок происходит на рубеже XIX-XX веков.

На Тверском бульваре можно увидеть постановку по пьесе А. П. Чехова «Медведь». В будние дни спектакль показывают в 15:30 и 17:00, а в выходные — в 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 и 20:30. В перерывах гостей ждут небольшие сценки и чтение стихов. На площадке можно сфотографироваться с актерами.

Фестиваль «Москва — Париж — Москва» продлится до 23 июня. В будние дни мероприятия фестиваля проходят с 13:00 до 19:00, а в выходные – с 12:00 до 21:00.