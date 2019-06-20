РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. В Подольском роддоме провели сложнотехнологичную операцию по восстановлению мочевого пузыря у женщины среднего возраста, пациентке вернули нормальные физиологические ощущения, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник учреждения.

«Заведующая первым гинекологическим отделением Подольского роддома Оксана Литвак успешно провела сложнотехнологичную операцию с установлением петли ТОТ пациентке, которая страдала от отсутствия позывов к опорожнению мочевого пузыря. Ситуация осложнялась необходимостью применения урологических прокладок, что накладывало отпечаток на морально-этическое качество жизни женщины», – сказал сотрудник.

По его словам, после операции женщина впервые за многие месяцы смогла почувствовать физиологические ощущения и наконец отказаться от применения гигиенических средств.