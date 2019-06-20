РИАМО - 20 июн. В подмосковном Волоколамском округе перекрыли подъезды к автомобильному мосту, который частично обрушился, решение о судьбе инженерного сооружения примут в четверг, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Днем в минувшую среду, 19 июня, в МЧС поступило сообщение о том, что в Волоколамском городском округе произошло частичное обрушение железобетонных плит автомобильного моста. по которому пытался проехать нагруженный автомобиль МАЗ. Мост расположен в сельском поселении Ярополецкое и связывает деревни Мусино и Малое Сырково. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

«По состоянию на 18:00 19 июня подъезд с обеих сторон моста перекрыт бетонными плитами, предупреждающие знаки и знаки объезда установлены», - говорится в сообщении.

Транспортное снабжение деревень Мусино и Малое Сырково из-за закрытия моста не нарушено, поскольку имеется объездная дорога.

«Решение о дальнейшей судьбе данного инженерного сооружения с поиском технических средств для поднятия грузовика будет приниматься в четверг на заседании рабочей группы под руководством главы муниципалитета», - заключается в материале.