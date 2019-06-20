РИАМО – 20 июн. В Москве на 12 километре МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Daewoo Matiz и Ford, в результате инцидента пострадал один человек, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«В среду (19 июня – ред.) около 21:00 на 12 километре МКАД произошло столкновение двух единиц – автомобили Daewoo Matiz и Ford. В результате ДТП пострадал один человек», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства произошедшего выясняются.