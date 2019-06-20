РИАМО - 20 июн. На северо-западе Москвы произошла дорожная авария с участием двух автомобилей и маршрутного такси, в ДТП пострадали два человека, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичной Госавтоинспекции.

«На пересечении Туристской улицы и бульвара Яна Райниса произошло столкновение трех единиц транспорта - двух легковых автомобилей и маршрутного такси. Предварительно, два человека пострадали», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства дорожной аварии сейчас выясняются.

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