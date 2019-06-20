РИАМО – 20 июн. За безопасность на школьных выпускных в столице будут отвечать около 3 тысяч полицейских, стражи правопорядка будут нести дежурство 20 и 21 июня, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Выпускные вечера в московских школах пройдут в ночь с 20 на 21 июня. За безопасность будет отвечать оперативный штаб, созданный на базе Главного управления МВД России по столице.

«Основной площадкой праздника традиционно станет парк Горького. Он будет открыт для входа выпускников с 20:00 до 06:00», – говорится в сообщении.

Ожидается, что в этом году гостями общегородского выпускного станут более 27 тысяч человек – школьников и их сопровождающих. На место их доставят 623 аккредитованных автобуса.

«На входной группе парка установят 20 арочных металлодетекторов. Там задействуют 220 сотрудников полиции, 600 сотрудников войск национальной гвардии, 160 сотрудников частных охранных организаций», – перечисляется в материале.

В целом в Москве на выпускных будут дежурить около 3 тысяч сотрудников полиции, более 2 тысяч сотрудников и военнослужащих войск национальной гвардии, около 1,4 тысячи сотрудников частных охранных организаций, около 1,5 тысяч представителей народной дружины и общественных пунктов охраны и порядка.

«Все образовательные учреждения и другие места, где будут проводить выпускные, обследуют кинологические службы. С собой нельзя будет проносить алкогольные напитки и напитки в стеклянной таре, оружие, металлические предметы (ножи, газовые баллончики)», – добавляется в сообщении.

Машины ГИБДД будут сопровождать автобусы с выпускниками. Сотрудники ГИБДД также будут обеспечивать безопасность в местах посадки и высадки школьников. Для сопровождения выпускников выделили сотрудников полиции и представителей департамента образования.

Кроме того, в этот день будут контролировать передвижение выпускников в общественном транспорте – особенно на станциях метро, прилегающих к Красной площади, Поклонной горе, Воробьевым горам, ВДНХ, музею-усадьбе «Коломенское», парку Горького, музею-заповеднику «Царицыно».

«В полночь запустят фейерверки на площадках, расположенных у основания Большого Москворецкого моста и на Пушкинской набережной парка Горького», – заключается в материале.