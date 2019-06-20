РИАМО - 20 июн. В подмосковном Сергиево-Посадском округе отдыхающие на озере Лесное достали из воды тело утонувшего мужчины, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Девятнадцатого июня в 22:00 от ЕДДС Сергиево-Посадского городского округа поступило сообщение о том, что из озера Лесное в городе Сергиевом-Посаде-7 в месте, оборудованном для купания, очевидцами было извлечено тело утонувшего мужчины», - говорится в сообщении.

Тело погибшего передали сотрудникам полиции и направили в морг Сергиево-Посадской ЦРБ. Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.