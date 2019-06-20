РИАМО - 20 июн. Сельскохозяйственные предприятия в Подмосковье уже получили более 40 миллионов рублей субсидий на приобретение высокобелковых кормов для животных, сообщил РИАМО в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«На сегодняшний день уже 25 сельскохозяйственных предприятий и предприятий АПК из 14 муниципальных образований получили государственную поддержку в размере свыше 42 миллионов рублей», - сказал Разин.

По его словам, в рамках новых мер поддержки молочного животноводства в Подмосковье с 2019 года заработала программа субсидирования затрат на приобретение высокобелковых кормов для повышения продуктивности коров.

«На указанные цели в 2019 году будет дополнительно направлено 100 миллионов рублей. Введение субсидии позволит дополнительно увеличить валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях на 22,2 тысячи тонн», - заключил министр.