РИАМО – 20 июн. Улицу Ильинку в центре столицы перекроют для проезда транспорта с 22 по 24 июня, это связано с комплексным благоустройством улицы и прилегающих переулков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Объехать перекрытия можно будет по Театральному и Китайгородскому проездам, Большому Черкасскому переулку, Новой площади, Москворецкой улице, Большому Москворецкому мосту и Москворецкой набережной. Для водителей разместят щиты с информацией. Ограничения будут действовать с 00:00 22 июня до 06:00 24 июня», – говорится в сообщении.

Въезды на строительную площадку будут перекрыты машинами спецтранспорта, а подъезд к домам будет разрешен только местным жителям, сотрудникам офисов и специальной технике.

«В рамках комплексного благоустройства на улице Ильинке необходимо выполнить работы по устройству кабельной канализации, прокладке сетей водостока и установке бордюрного камня. Учитывая насыщенность инженерных коммуникаций под проезжей частью улицы Ильинки, а также стесненные условия на этом участке, обеспечить безопасное движение автотранспорта и пешеходов в этот период без полного перекрытия не представляется возможным», – заявили в пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы.

В настоящее время улица Ильинка находится в неудовлетворительном состоянии: покрытие тротуаров и проезжей части износилось, здесь недостаточно освещения и мало зелени.

«В рамках комплексного благоустройства на улице Ильинке и в прилегающих переулках все воздушные кабельные линии уберут под землю в кабельную канализацию. Тротуары расширят и замостят гранитной плиткой», – подчеркивается в материале.

Также будет установлено более 200 фонарей с энергосберегающими лампами и около 200 скамеек, урн, навигационных стел.

«Здесь разобьют почти 700 квадратных метров газона, высадят деревья и кустарники. Завершить работы планируется в сентябре 2019 года», – резюмируется в сообщении.