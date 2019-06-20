РИАМО - 20 июн. В подмосковном Рузском городском округе мужчина утонул в Москве-реке, тело погибшего отправили в морг поселка Тучково, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Девятнадцатого июня в 19:00 от ЕДДС Рузского городского округа поступило сообщение о том, что из Москвы-реки в деревне Старая Руза в месте, оборудованном для купания, силами расчета ПСО-28 «Мособлпожспаса» было извлечено тело утонувшего мужчины», - говорится в сообщении.

Тело погибшего было передано сотрудникам полиции и направлено в морг поселка Тучково. Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.