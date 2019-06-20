РИАМО - 20 июн. В подмосковном Наро-Фоминском округе произошел пожар в ангаре на площади 800 квадратных метров, в результате возгорания никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Накануне, 19 июня, в 19:46 очевидец сообщил спасателям о возгорании ангара по адресу: Наро-Фоминский городской округ, Зеленый переулок, дом №7.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение ангара по всей площади в 800 квадратных метров. В 20:36 - локализация пожара на площади 800 квадратных метров. В 20:50 - ликвидация открытого горения», - говорится в сообщении.

На сайте уточняется, что ликвидировать последствия возгорания пожарным удалось только в 05:00 в четверг. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.