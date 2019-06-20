РИАМО - 20 июн. На трассе М-4 «Дон» в подмосковном Ленинском районе произошло столкновение двух транспортных средств, в результате чего пострадали семь человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о происшествии поступила спасателям 19 июня в 20:50. Авария с участием двух транспортных средств произошла по адресу: Ленинский муниципальный район, 24-й километр трассы М-4 «Дон», в районе деревни Тарычево.

«В результате ДТП погибших нет, пострадали семь человек, детей нет», - говорится в сообщении.