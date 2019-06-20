РИАМО - 20 июн. Средняя цена на прическу для выпускного вечера в столичных салонах красоты составляет около 1,5 тысяч рублей, на цену влияет длина волос и сложность композиции, сообщили РИАМО представители городских салонов красоты.

«Выпускной вечер - это всегда ответственное и волнующее событие, и в этот день хочется выглядеть неотразимо. Мастера нашего салона имеют большой опыт в создании вечерних причесок на выпускной и с удовольствием помогут вам в создании незабываемого образа. У нас цены начинаются от 1,5 тысяч рублей и выше. Все зависит от сложности прически и длины волос», - сказал представитель салона красоты «Адора».

Представитель салона красоты «Грааль» отметил, что цена в основном зависит от желаний самого клиента. При этом иногда будет не лишним потренироваться и «примерить» несколько причесок.

«Прическа для девочки на выпускной зависит от ваших пожеланий, волос ребенка, типа лица, фигуры, наряда. Конечно, спросите у дочери, каким она представляет свой образ на празднике. Иногда стоит потренироваться и сделать девочке пробный вариант прически на выпускной. В этом случае вы сможете заранее точно знать, что все детали учтены и разочарований не будет», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что прическа на короткие волосы обойдется в 700 рублей, а работа с длинными волосами оценивается уже в 2,5-3 тысячи рублей.

Всего в 2019 году из московских школ выпускаются 55,3 тысячи одиннад­цати­классников. Общегородской выпускной начнется в парке Горького вечером в четверг и продлится до 6 утра пятницы. Для выпускников подготовлена обширная развлекательная программа, в которой примут участие 40 популярных артистов, в том числе Егор Крид, Feduk и Ольга Бузова. В полночь небо озарит праздничный фейерверк.