РИАМО - 20 июн. В подмосковном Королеве в лесополосе обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, угрозы для населения он не представляет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

По данным на сайте, 19 июня в 18:15 от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Королев в МЧС поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ по адресу: городской округ Королев, лесополоса.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. До ближайших жилых строений - 150 метров. Выставлена охрана силами ОМВД города Королева», - говорится в сообщении.

В четверг боеприпас будет изъят для дальнейшего уничтожения силами министерства обороны РФ.