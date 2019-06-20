РИАМО - 20 июн. В Москве и Подмосковье в четверг ожидается сухая и жаркая погода, температура воздуха днем поднимется до плюс 30 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем вблизи центра антициклона жителей Московского региона ожидает сухой и жаркий день. На фоне роста атмосферного давления температура превысит средние многолетние значения на 6-7 градусов. По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области, сегодня при малооблачном небосклоне воздух в Московии прогреется до 25-30 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер западного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Геомагнитный фон в четверг ожидается спокойный.

Синоптики отметили, что в такие дни повышается риск обострений и ухудшения самочувствия у лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Плохо переносят такую погоду люди с эндокринной патологией (сахарный диабет, болезни щитовидной железы, диабетические ангиопатии, ожирение) и с периферическими нарушениями кровообращения.

«Первое средство от летнего зноя - контрастный душ, который следует принимать утром и вечером, обильное питье - до 1,5-2 литров (если нет противопоказаний), лучше вода без газов, а также травяные и зеленые чаи. Снять головную боль, усталость и раздражение, нормализовать сосудистый тонус помогут настойка элеутерококка, лимонника, женьшеня: по 30-40 капель до еды, 2-3 раза в день. Еще древние греки заметили, что солнечные лучи и загар полезны для здоровья, и это подтверждается современной медициной. Но у солнца есть и много минусов», - добавляется в материале.

Специалисты уточнили, что длительное пребывание на солнце может приводить к разрушению клеток кожи, провоцировать рост злокачественных клеток, особенно при наличии пигментных пятен или родинок, возможно развитие солнечных ожогов или фотодерматозов, а при заболеваниях щитовидной железы лучше вовсе отказаться от пребывания на солнце.

Для практически здоровых людей солнце и солнечные ванны являются профилактическим и закаливающим фактором, благотворно влияющим на психо-эмоциональное состояние, нормализующим нервную систему. Наиболее благоприятным временем для солнечных процедур являются утренние часы - до 12 часов и после 16 часов.