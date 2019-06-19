РИАМО – 19 июн. Власти Московской области ведут активную работу с обращениями жителей в социальных сетях, самой популярной темой в обращениях жителей стало благоустройство, сообщила министр правительства Подмосковья по информационной политике Анастасия Звягина.

«Мы начали мониторить обращения жителей в соцсетях в начале 2017 года. В Московской области сейчас 4 миллиона пользователей соцсетей. Сначала это был ручной мониторинг более 100 групп в сети «ВКонтакте». Но потом мы поняли, какой это колоссальный объем информации и решили автоматизировать процесс. 1 сентября 2017 года мы подключили первую в России систему - «Инцидент», которая автоматически мониторит шесть основных социальных сетей и отбирает обращения жителей», - сказала Звягина, выступая на секции «Масс-медиа: индикатор и инструмент развития социальной политики» в рамках III Форума социальных инноваций регионов.

Она добавила, что затем обращения передаются в профильные министерства и администрации муниципалитетов, проблема решается и в соцсетях публикуется ответ.

За 1,5 года процент отработки таких обращений значительно вырос. Сегодня у жителей Подмосковья на первом месте находится тема благоустройства – почти 50% всех обращений в социальных сетях, на втором - вывоз ТКО и работа региональных операторов - 25%, далее – дороги, здравоохранение – по 10%, и образование – чуть более 5%.

По словам Звягиной, в ходе работы появилось много нестандартных решений для удобства населения.

«Во всех ответах используется единый хештег #намневсеравно и метки «Ответ администрации». Это позволяет людям видеть ответы органов власти среди потока комментариев. Для эффективной работы в социальных медиа выработаны четкие и понятные правила. Ответ должен быть быстрым. Даже если для работы над проблемой требуется продолжительное время, первую реакцию власть должна дать, а после окончательного решения вопроса – разместить итоговый ответ. Важно качество ответа – никаких отписок быть не должно», - сказала министр.

По ее словам, желательно, чтобы к ответу прилагался фотофакт в формате «было – стало».

«Мы отвечаем только на конструктив и не реагируем на хамство и троллинг», - заключила Звягина.