РИАМО – 19 июн. Столица представила российским и международным экспертам основные городские проекты в здравоохранении и образовании, а также в социальной сфере «Московское долголетие», «Московская электронная школа», «Моя работа» и «Московский стандарт поликлиник +», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Главная задача внедрения инноваций – создание качественных государственных услуг для каждого гражданина. Это касается системы образования, здравоохранения и практически всех сфер жизни страны.

«Везде главные инновации – это акцент на человека, разворот всей системы ради оказания качественных услуг и, что хорошо само по себе – залог конкурентоспособности нашей страны, ее безопасности, уважения к гражданам, ощущения гордости за нашу страну», – заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на пленарном заседании III форума социальных инноваций регионов.

Об улучшении качества жизни страны шла речь в приветственном обращении президента России к участникам форума. Его зачитал полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

«Всех вас объединяет серьезная, ключевая для нашей страны и общества задача – добиться повышения качества жизни людей. Подчеркну, развитие здравоохранения, образования, поддержка семьи, улучшение демографической ситуации – наш национальный приоритет. Вместе мы должны сделать все необходимое, чтобы социальная сфера соответствовала потребностям общества в скорости происходящих в мире перемен», – отмечается в тексте послания.

Собянин обратил внимание собравшихся на то, что Россия ежегодно тратит на социальную сферу более 10 триллионов рублей.

«В большинстве регионов это вообще две трети их бюджета. Повышение эффективности работы социальной сферы хотя бы на 10% равнозначно дополнительным ежегодным вливаниям – триллионам рублей. Такова цена вопроса, цена инноваций в социальной сфере», – дополнил мэр Москвы.

При этом каждое изменение в социальной сфере требует большой смелости и политической ответственности.

«Любое решение, даже, казалось бы, позитивное, вызывает широкую дискуссию в обществе в силу традиционной консервативности этой сферы и влияния на миллионы работающих в этой сфере и на все население страны, которое является потребителем услуг этой сферы», – разъяснил мэр столицы.

Однако остановиться в развитии и ничего не менять в жизни страны, в том числе в социальной сфере, невозможно, уверен Собянин. В будущем это может привести к серьезному кризису, за которым следуют уже не инновации, а радикальные вынужденные реформы.

Среди основных направлений внедрения инноваций в столице – сфера образования.

«Главная инновация последних лет – это переход на подушевое финансирование, мотивацию школ и учителей, направленное на качественное обучение учащихся, сокращение административно-хозяйственного персонала, разворот всего финансирования на учителей, который позволил значительно увеличить эффективность этой сферы, значительно увеличить качество образования», – перечислил Собянин.

В столице активно развивается профильное профессиональное образование. Московские школьники могут обучаться в инженерных, медицинских, а также ИТ-классах. Юные москвичи осваивают полезные профессиональные навыки на лучших предприятиях города.

«Город открывается образованию и становится частью образовательного пространства. Это важные инновации, которые закладывают основы нашего будущего государства. Потому что образование – это наше будущее», – заверил мэр Москвы.

Высокий уровень преподавания в столичных школах и вузах подтверждают оценки мировых экспертов. По данным международных рейтингов, Москва сегодня находится в пятерке лучших образовательных систем мира.

Активнее перенимать опыт Москвы по внедрению инновационных решений в разных сферах городской жизни российским регионам посоветовала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Одна из основных целей нашего форума – всем вместе научиться использовать успешный региональный опыт на новых территориях. Иногда не нужно изобретать велосипед, терять драгоценное время, гораздо лучше внимательно изучить, что уже сделано, посмотреть, как работают эти новые механизмы, запустить их у себя в регионе», – подчеркнула она.

По словам руководителя верхней палаты российского парламента, сегодня столица – один из лидеров среди мировых мегаполисов по внедрению инноваций, в том числе и социальных.

«Москва разработала и представила авангардные проекты по использованию передовых и инновационных решений в самых разных сферах городской жизни, в том числе в здравоохранении, информационных технологиях, что лишь частично, но очень убедительно показано на выставке нашего форума», – заявила Матвиенко.

При этом, как она дополнила, в работе по внедрению инноваций активное участие могут принимать жители столицы.

«Даже сами названия московских программ – «Моя карьера», «Мой район», «Моя улица» – говорят о персональном внимании городских властей к сегодняшним запросам москвичей, осознании процесса принятия решений только с учетом мнения жителей», – разъяснила глава Совета Федерации.

Инновационный характер решения задач в столице также отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы с вами видели, как Москва преображается. Мы видели, какие новые подходы реализует город в решении социальных вопросов. И это вопрос не средств. Это вопрос не денег, которых, как принято считать, в Москве больше, чем в других регионах. У нас есть регионы, которые имеют средств не меньше, чем Москва. Но при этом не делают ничего того, что, мы с вами видим, делается, так как в столице», – сказал он.

Познакомиться со столичным опытом внедрения инноваций участники форума могут на интерактивной выставке. Там работают стенды с презентацией технологий инновационного развития социальной сферы и лучших социальных практик регионов.

Например, стенд центра занятости населения «Моя работа» посвящен новым подходам к трудоустройству, стенд проекта «Московское долголетие» – созданию комфортных условий для людей старшего поколения. Выставка столичного департамента здравоохранения расскажет о цифровизации московского здравоохранения.

На стенде представлены кабинет участкового педиатра, зона комфортного ожидания по стандарту «Московский стандарт поликлиник +» и кабинет участкового терапевта с оборудованием для проведения манипуляций.

Основные достижения столичных школ и вузов можно увидеть на площадке «Город образования». Среди прочего там представлена информация о работе «Московской электронной школы».

III форум социальных инноваций регионов проходит на ВДНХ с 19 по 21 июня. В его программу вошли более 60 открытых лекций, встреч, коуч-сессий и дискуссий. Российские и международные эксперты расскажут о лучших государственных и частных практиках в сферах образования, здравоохранения, карьеры. Также на форуме пройдут спектакли в поддержку благотворительных фондов и праздничный гала-концерт. Посетить форум может любой желающий – вход бесплатный. Чтобы принять участие в деловой программе, нужно зарегистрироваться.